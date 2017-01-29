عمل الرياض يوقف خدمات إحدى الشركات ويضبط وافدًا يشغل مهنة سعوديين

المواطن - الرياض

أوقف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، خدمات إحدى شركات القطاع الخاص في نظام الوزارة، وذلك بعد تلقّيه بلاغًا عبر تطبيق “معًا للرصد” يفيد بوجود عامل يسكن في مكانٍ غير لائق، حيث باشرت فرقة تفتيشية -من مكتب عمل الرياض- الواقع في ضاحية وادي لبن، واتّضح أن العامل الوافد يعمل حارسًا لأحد المصانع التابعة للشركة، ويقيم في سكنٍ غير مناسب، وهو عبارة عن جدران من الخشب لا تتوفّر فيه وسائل الحماية من البرد.

وتم استدعاء ممثل الشركة لمراجعة مكتب العمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة التي تجاوبت، وأمّنت سكنًا مجهزًا لعاملها.

وضبطت فرق التفتيش -بمكتب عمل الرياض- وافدًا امتهن صيانة الجوالات وبيعها في أحد المحلات، بمحافظة رماح، على إثر بلاغ تلقّته عبر تطبيق “معًا للرصد”، حيث يعمل الوافد في مهن مقصورة على السعوديين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100%، وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، طارق الزهراني: “على المنشآت التقيّد بأنظمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير السكن المناسب الذي يوفّر المتطلّبات الإنسانية والمعيشية الملائمة”، محذرًا -في الوقت نفسه- أصحاب العمل من تشغيل الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين.

وأوضح أن الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة بالمنطقة مستمرة بدون توقّف للتأكّد من مدى الالتزام بنظام العمل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع مخالفي أنظمة العمل.

وثمّن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات، واعتبرهم من الشركاء الحقيقيّين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخدم المصلحة الوطنية.