عميل stc يتفاجأ بوجود رقم هاتفه مع آخر على شبكة زين !

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تسبّبت شركة زين السعودية في صرف رقم أحد المواطنين على مواطنٍ آخر بمنطقةٍ أخرى، وخرق خصوصيته، وتحويل حياته رأسًا على عقب.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“، فوجئ المواطن عبد العزيز الغامدي، ودون سابق إنذار، بورود العديد من الاتصالات من أرقام غريبة و بعد الاستفسار من بعض المتّصلين، تبيّن أن هناك شخص آخر يقوم بالاتصال بهم من الرقم نفسه، وهم يعرفونه ويردّون على محادثته، وتوقع أن ذلك الأمر مجرد دعابة.

وأضاف: “اتصلت من أحد الأرقام التي بحوزتي من شبكة (زين) على الرقم نفسه الذي أحمله من الشركة المشغّلة قبل تحويله لشركةٍ stc منذ 2011 ، إلّا أن المفاجاة هو رد الشخص الذي يحمل رقمي، وتحدّث إليّ عن كيفية الحصول على الرقم، موضحاً أن(زين) باعت الرقم له بمبلغٍ وقدره 349 ريالًا من أحد الفروع بالعاصمة، الرياض.

وأكمل: “أغلقت السمّاعة وأنا متخوّف من أن رقمي قد سُحب، أو قد فُصل ونحوه، إلّا أنني قمت بإجراء بعض الاتصالات الهاتفية لزملاء العمل وآخرين قاموا بالرد دون مشاكل على اتصالاتي من رقمي نفسه الذي بحوزتي.

وأردف: “اتصلت على الفور بخدمات العملاء لشركة الاتصالات السعودية للاستفسار من قبلهم، حيث أوضحوا لي أن المشكلة من قبل شركة (زين) التي قامت ببيع الرقم لأحد العملاء -تحتفظ “المواطن” باسمه -“، مستطردًا: “تقدّمت بشكوى لشركة (زين)، ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد خرقت خصوصيتي، وحدثت لي بعض المشاكل مع بعض الأقارب بسبب خطأ من قبل شركة (زين)، مع العلم إنني أخليت طرفي من قبلهم منذ عام 2011 بعدما ابلغتهم برغبتي بتحويل رقمي لشركة الاتصالات السعودية وهو الذي حدث “.

وأردف: “قدّمت طلبات وشكاوى لشركة (زين)، ولكن لا حياة لمن تنادي لحل معاناتي مع ذلك الكابوس”.

وما زاد الغامدي حرقة هو خرق خصوصيته، كون رقمه مسجلًا لدى البنك، والعمل، وعموم الأقارب، والأصدقاء، مبديًا تذمّره من هذا الظلم وحب الذات الذي أوصل بهذه الشركة إلى التعدّي على الغير.

واختتم الغامدي قوله بإنه تقدّم لهيئة الاتصالات بشكوى برقم 38634850، وتاريخ 3-4- 1438هـ، ولكن حتى اليوم ما زالت معاناته كما هي، و تراوح مكانها دون حل.

الجدير بالذكر أن رقم المواطن يعد من الأرقام المميزة، وتحتفظ “المواطن” بجميع الوثائق.