عنصريه_بنك_الاهلي_ضد_المراه تشعل الغضب.. ما القصة؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

إعلان للبنك الأهلي تسبّب في حالة غضب لدى نساء المملكة، بل ورجالها، وذلك بسبب ما وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “عنصرية” البنك ضد المرأة، حيث بيّن أن دور المرأة هو الزواج فقط، أما الرجل فهو التعليم، وهو ما أثار استياء الآلاف، ليحتل هاشتاج “#عنصريه_بنك_الاهلي_ضد_المراه” ضمن الأكثر تداولًا خلال فترة قصيرة.

وكتبت ماد: “كلّهم عنصرية بإعلاناتهم.. الرجل له مليون دور، والمرأة يا طباخة، أو تتنافس مع جارتها مين تخلّي ملابس زوجها أبيض أكثر”.

وقالت نيّرة: “إن الإعلان هو ترسيخ لفكرة أن الزواج مصير البنت، أمّا التعليم والطموح فللولد”.

وغرّد عمّار: “البنوك تمارس التمييز ضد كل فقير بغض النظر عن جنسه، أو لونه”.

وتعجّبت أماني الشهري: “إذا أغلب المجتمع عنصري ضد المرأة، جات على البنك يعني؟!”.

وشدّد مالك العلي على أن: “ليس من حق أي شخص أن يقلّل من قيمه النساء، فهن عون الرجل ونصفه الثاني.. كيف لحقيرٍ أن يقلّل منها وهي تاج الرؤوس؟”.

ورأى محمد سمير أن: “المرأة بمجتمعنا دورها ثانوي، وما يليق بها.. القرآن كرّمها، وأنزل سورة باسمها، وإحنا كابتينها ومجرّدينها حقوقها”.

أما تهاني فكتبت: “لم تُوفّقوا في هذا الإعلان، أعزائي البنك الأهلي التجاري.. هذه عنصرية مبطّنة تجاه المرأة”.

ومن جانبها، كتبت ماريان: “كل ما قلنا المجتمع بيعقل جد علم جديد ليه يالأهلي ما تحطون إحصائيات مصروفات المرأة التي تفوّقت على الرجل هالفترة”.

وأوضح تاليم أن: “جعلوا الفتاة أقصى طموحاتها الزواج!! اختزال هذا الفكر يجعل من نساء هذا المجتمع أداة للتكاثر لا طموح له!”.

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