عوض خميس يُقلق جماهير النصر!

المواطن ـ محمد سلام

تترقّب جماهير نادي النصر موقف لاعب الفريق “عوض خميس” الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده مع العالمي بعد 13 يومًا، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه.

وتخشى الجماهير النصراوية من دخول أندية أخرى في مفاوضات مع اللاعب، لا سيما مع تواتر أنباء قوية ذكرت أن نادي الهلال مهتم بضم “الصملة” بسبب عدم وصول الزعيم حتى الآن إلى اتفاقٍ لتجديد عقد لاعب خط الوسط “سلمان الفرج”.

وأكّدت مصادر مقرّبة من البيت النصراوي أن عوض يريد الاستمرار داخل أروقة العالمي، إلّا أنه استغرب اقتراب دخوله الفترة الحرة بدون أي تواصل من إدارة ومسؤولي نادي النصر لحسم تجديده.



وأشارت المصادر إلى أن عوض سينتظر من إدارة النصر عرضها، أو دخوله الفترة الحرة واستقبال العروض من المنافسين، وذكرت أن اللاعب تحدّث لمقرّبين منه عن رغبته في الحصول على مبلغٍ مجزٍ ومساواته بلاعبين جَدّد معهم النصر في فترات سابقة.