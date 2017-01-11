عون: المملكة أول دولة دعتني لزيارتها ونرفض أي سلاح داخل لبنان

المواطن – الرياض

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية، خاصة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة هي أول دولة توجه له الدعوة لزيارتها بعد انتخابه رئيساً.

حديث عون جاء خلال لقاء له مع برنامج “مع تركي الدخيل” على شاشة “العربية”.

وقال عون إن الدولة اللبنانية ليست مع أي سلاح يستخدم في الداخل، مشيراً إلى أن وجود السلاح كان مرتبطاً بظروف دقيقة.

كما أوضح أنه لا يوجد دور للمقاومة في الداخل اللبناني، لأن هذا الدور أصبح جزءاً من أزمة الشرق الأوسط التي يدخل فيها الأمريكيون والروس والإيرانيون.

وكان عون وصل العاصمة الرياض، مساء الاثنين، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً في أكتوبر الماضي.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عون، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.