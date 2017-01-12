غداً.. انطلاق مؤتمر كأس الملوك بنادي الفروسية 

المواطن – الرياض

يعقد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثالثة عصر يوم غد الجمعة، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، لتسليط الضوء على كرنفال كؤوس الملوك في نسخته الثانية.

وسيتطرق الأمير متعب بن عبدالله إلى آلية توزيع كؤوس هذا الكرنفال على أشواط يومي الجمعة والسبت القادمين، كما سيكشف الأمير متعب بن عبدالله كذلك عن الفعاليات المصاحبة لكرنفال كؤوس الملوك الثاني.

من جهته وجّه نادي الفروسية الدعوة لكافة وسائل الإعلام للمشاركة في تغطية المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المناسبة.