غرفة #الخرج تطرح 100 وظيفة بشركة مياه تانيا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج عن طرح عدد (100) وظيفة شاغرة للشباب، وبالتعاون مع شركة مياه تانيا، لحملة شهادات الثانوية وما فوق، في التخصصات التالية: “مهندس إنتاج، كيميائي، فني مختبرات، مشرف إنتاج، مشرف جودة، مراقب جودة، سائق رافعة شوكية، عامل إنتاج”، وسيتم منح المقبولين بالوظائف مزايا تشمل “تأمين الطبي، وتأمينات اجتماعية، ورواتب محفزة”.

وأوضحت الغرفة، أنه تم تحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية، وذلك في يوم الإثنين الموافق 1438/4/11هـ – 2017/1/9م، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقًا).