غياب مُحترف النصر لأسباب أخرى !

المواطن ـ محمد سلام

لا تزال التساؤلات تُحيط بالشارع الرياضي النصراوي حول مصير محترف الفريق فيكتور أيالا، والذي لم يصل حتى الآن إلى السعودية من أجل الانخراط في تدريبات فريقه بعد نهاية الإجازة، وذلك في ظل ما تناقلته صحافة باراغواي من تصريحات اللاعب تفيد بأنه لا يشعر بالراحة داخل البيت النصراوي، ويريد العودة واللعب في دوري بلاده؛ بسبب تأخر حصوله على مستحقاته الشهرية، وظروفه الأسرية التي تمنعه من العيش في السعودية.

وبالأمس خرج مدير الكرة في نادي النصر طلال النجار ليطمئن مدرج العالمي حول مستقبل أيالا، حيث ذكر بأن اللاعب سيلتحق بتدريبات العالمي يوم الخميس المقبل، موضحاً أن أيالا رفض جلب زوجته للسعودية، خلال الفترة الماضية، لظروفٍ عائلية، وأن تأخير عودته لتدريبات النصر بسبب هذه الظروف.