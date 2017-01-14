فتح باب التقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية.. غداً

المواطن – خالد الأحمد



يبدأ الصندوق السعودي للتنمية يوم غد الأحد فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة لديه التي أعلن عنها عبر موقعه الإلكتروني (هنا)، على المراتب من الخامسة حتى العاشرة، عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف، وفق الوظائف والشروط التالية:

1- فني دعم أول: ماجستير في أحد تخصصات تقنية معلومات الحاسب الآلي + خبرة لمدة (8) سنوات في طبيعة العمل.

2- مساعد إداري: بكالوريوس فى الإدارة العامة أو إدارة الأعمال تخصص (إدارة موارد بشرية) + خبرة مالية لمدة (8) سنوات.

3- باحث اقتصادي: ماجستير في الاقتصاد.

4- مطور برامج: بكالوريوس فى علوم الحاسب أو نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي.

5- مهندس صناعي مساعد: بكالوريوس في الهندسة الصناعية.

6- محاسب مساعد: بكالوريوس في المحاسبة أو التمويل والاستثمار أو إدارة مالية.

7- باحث تمويل مساعد: بكالوريوس في التمويل أو التمويل والاستثمار.

8- باحث إحصاء مساعد: بكالوريوس في الاقتصاد أو الأساليب الكمية تخصص (إحصاء تطبيقى أو إحصاء وأساليب كمية).

9- محرر صحفي: بكالوريوس فى الصحافة أو الصحافة والإعلام أو صحافة وعلاقات عامة.

10- مساعد مراجع داخلي: بكالوريوس في المحاسبة.

11- مدقق رواتب: بكالوريوس فى الإدارة العامة أو إدارة الأعمال تخصص (إدارة الموارد البشرية).

12- باحث تأمين مساعد: بكالوريوس فى التأمين أو الأساليب الكمية تخصص (تأمين وعلوم إكتوارية).

13- ناسخ آلة بلغتين: الثانوية العامة مع دورة تدريبية فى مجال النسخ بلغتين لا تقل مدتها عن سنة.

14- كاتب (في المصروفات): الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص محاسبة.

أولاً: الشروط العامة:

1- الوظائف مخصصة للسعوديين (رجال فقط).

2- توافر المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف.

3- بالنسبة للمتقدم للمسابقة لمن هو على رأس العمل من موظفي الصندوق وقد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل يطبق عليه ما ورد من شروط وفق دليل تصنيف الوظائف من حيث مجموع الخبرة ومتطلبات التأهيل، وأن تكون الوظيفة المتقدم لها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

4- احتساب الخبرات المكتسبة لغير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية كل (4) سنوات مرتبة بعد المؤهل في حدود (12) سنة من الخبرات المناسبة.

ثانياً: المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات:

على الراغبين في التقدم للمسابقة تعبئة طلب التوظيف كاملاً علماً بأنه لا يمكن التعديل على الطلب بعد إرساله، مع إرفاق المستندات التالية كنسخة إلكترونية:

1- نسخة من الهوية الوطنية.

2- نسخة من المؤهل العلمي المطلوب مع إرفاق معادلة للشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

3- نسخة من الخبرات العملية في حال كونها من متطلبات الوظيفة المتقدم عليها، مع إرفاق شهادة خبرة أو بيان خدمات إذا كانت الخبرة من القطاع الحكومي، أما إذا كانت الخبرة من القطاع الخاص فيلزم إرفاق (برنت) من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شهادة خبرة تبين طبيعة عمل الوظيفة.

وأوضح الصندوق، أنه قد تحدد موعد قبول الطلبات خلال الفترة من 1438/4/17هـ الموافق 2017/1/15م، إلى 1438/4/21هـ الموافق 2017/1/19م، داعياً الراغبين بالتقدم لهذه المسابقة ممن تنطبق عليهم شروط شغلها من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية، تعبئة طلب التوظيف الخاص بالوظيفة المناسبة خلال فترة التقديم المحددة.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال على: (0112794195) أو (0112794206) – البريد الإلكتروني:

careers@sfd.gov.sa .