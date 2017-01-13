فرحة عارمة بعد تحقيق أمنية #أم_تريد_بنتها_بحضنها

المواطن – سعد البحيري

سادت حالة من الفرح والسرور بين مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً من الفتيات والسيدات، بعد تسليم الطفلة المعنّفة “دارين” إلى والدتها “ناريمان كلاس” من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ووجّه المغرّدون الشكر إلى وزارة العمل على الجهود التي قامت بها لاستعادة الطفلة من والدها، وتسليمها لأمّها بشكلٍ رسمي اليوم، الجمعة.

وتداول المغرّدون صورًا تظهر “أم دارين” بصحبة ابنتها، بعد أن تم القبض على والدها، وتحويله لجهات الاختصاص.

وكانت الأم السورية قد كشفت عن تفاصيل مثيرة في قضية تعنيف طفلتها، ذات الـ 4 أشهر، من قبل والدها السعودي، متهمةً إيّاه بتزوير أوراق زواجه منها.

وكان المتحدّث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “خالد أبا الخيل” أعلن، قبل قليل، تسليم الطفلة المعنّفة إلى والدتها، وتحويل الأب إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه.