فريق السيرك الصيني يصل مطار أبها للمشاركة في “محايل أدفأ”

المواطن – محايل عسير

وصل فريق السيرك الصيني العالمي، إلى مطار أبها الدولي للمشاركة في فعاليات مهرجان محايل أدفأ للعام الحالي 1438 والذي ترعاه ”المواطن“ إلكترونيًا.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لمهرجان محايل أدفأ، محمد الناشري، أنّ من أبرز العروض التي يقدمها السيرك الصيني عروض السلم المتحرك وألعاب الخفة والتوازن والعجلة الدوارة، وعجلة الإثارة، والكرة الحديدية، وعرض الطائر المجنون، والأحصنة الذكية، وفقرات متعددة.

وأشار ”الناشري“ إلى أن الفريق سيقدّم مجموعة من عروض المهارات وألعاب المجازفة المثيرة، إضافة إلى الفقرات الكوميدية الضاحكة وألعاب التوازن والماسكات والرشاقة، لتلبّي رغبات الصغار والكبار.

من جانبه أوضح محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة محايل، محمد بن سعود المتحمي أن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة فعاليات جديدة سياحية تم اعتمادها هذا العام بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة ”راما“ المستقبل لتواكب متطلبات المجتمع خاصة أن محافظة محايل تمتلك كافة ميزات النجاح وبيئة جاذبة للسياحة.