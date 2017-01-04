فريق صيني يقدّم عرضًا خياليًا لضم نجم بروسيا دورتموند

المواطن ـ نت

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي شنغهاي سيبغ الصيني قدّم عرضًا قياسيًا لضم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني “الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ”.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الصيني يسعى إلى ضم أوباميانغ (27 عامًا) مقابل صفقة قيمتها 150 مليون يورو، وراتب سنوي بقيمة 41 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسجّل أوباميانغ 22 هدفًا لدورتموند في 21 مباراة هذا الموسم، وسيشارك مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة على أرضه خلال يناير (كانون الثاني) الجاري.

فيما شهدت سوق الانتقالات الصينية ثورة غير مسبوقة في الأيام الماضية إثر انتقال النجوم: البرازيلي أوسكار، والأرجنتيني كارلوس تيفيز، والبلجيكي أكسل فيتسل مقابل مبالغ ضخمة.