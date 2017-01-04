فصل 9 طالبات نهائيًا وإيقاف 17 على خلفية مشاجرة #جامعة_الطائف

المواطن- وليد الفهمي- الطائف

قرّرت جامعة الطائف فصل 9 طالبات نهائيًا من الجامعة، مع عدم إمكانية عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة أو أي جامعة سعودية أخرى مستقبلًا، وذلك على خلفية المشاجرة التي وقعت بمقر الطالبات بالجامعة قبل أيام.

كما قرّرت الجامعة الإيقاف التأديبي لـ 7 طالبات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقّيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وكذلك الإيقاف التأديبي لـ 10 طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقّيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

فيما أنذرت الجامعة 8 طالبات -خطيًا- بالفصل النهائي في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح، والأنظمة الجامعية.

وقال المتحدث الرسمي للجامعه صالح الثبيتي، في بيانٍ له، إن الجامعة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع بأنها ستتعامل بشكلٍ حازم مع كل المظاهر المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، والممارسات الخارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، وتخالف اللوائح والأنظمة الجامعية، إذ ستواصل اللجنة المشكّلة للتأديب الاستثنائي أعمالها للنظر في أي مخالفات أخرى للأنظمة واللوائح، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.