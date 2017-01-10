فعاليات توعية بالإسعافات الأولية بين أمانة جدة والهلال الأحمر

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وبحضور أمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس تم تنظيم فعالية ( كن مُلماً في الإسعافات الأولية لتكن قدوة ) في خطوة تُعد الأولى في مجال التوعية والتثقيف الصحي بين هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة جدة تحت شعار إمارة منطقة مكة المكرمة لهذا العام ( كيف نكون قدوة ) لبناء الإنسان وتنمية المكان، وتحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتطلعة برقي وتطوير الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة.

وتضمنت الفعالية ركناً خاصاً بهيئة الهلال الأحمر السعودي، يترجم ما يقدمه من خدمات مع عرض لبعض الأجهزة والمعدات الطبية والمطويات والمنشورات، وشرح عن تاريخ وإنجازات هيئة الهلال الأحمر السعودي.

بدأت الفعالية بجولة أمين محافظة جدة في الركن التوعوي، حيث كان في استقباله رئيس القيادة الميدانية بهيئة الهلال الأحمر بجدة فهد الطياري، ومدير العلاقات والإعلام والتوعية بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، واطلع على ما تقدمه هيئة الهلال الأحمر، واستعرضا معًا الأجهزة والمعدات، ودور الهيئة في تثقيف الفرد والمجتمع في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والتعاون مع الكوادر الطبية ميدانيًا من قبل الجمهور وحثهم على عدم التجمهر؛ حتى يتم تقديم خدمة طبية إسعافية في بيئة ملائمة تساعد وتساهم في التخفيف على المصاب.

عقب ذلك توجه أبو راس لقاعة المحاضرات لحضور محاضرة ( كن مُلماً في الإسعافات الأولية لتكن قدوة ) ألقاها الدكتور عبدالرؤوف علي قرنفل المدير الطبي بمركز التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، والذي حثّ في البداية على اتباع النهج النبوي في تعامل الشخص وسلوكياته، وفي كل ما يتعلق بأمور حياته حتى يكون قدوة يُقتدى بها، وخلق بيئة جاذبة تسودها الحب والتعاون نتاجها عمل متقن، وقدَّم بعض الفقرات التثقيفية في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، ودور الفرد في بناء مجتمع مثقف من خلال تعلم مهارات في الإسعافات الأولية تساعد بعد إرادة الله في إنقاذ كثير من الأرواح، وفي الختام شكر معالي أمين جدة منسوبي هيئة الهلال الأحمر مثمنًا دورهم الكبير لخدمة المواطن والمقيم والزائر للمملكة.

وحرصًا على استمرار التعاون بين هيئة الهلال الأحمر، وأمانة محافظة جدة تم مؤخرًا تحرير مذكرة تفاهم بينهما لبحث سبل التعاون، والمشاركة في العديد من الأنشطة والبرامج يتم تنفيذها بعد الموافقة عليها من الإدارات المعنية في كل جهة تعزيزًا لدور الجهات والقطاعات في خدمة الفرد والمجتمع وخلق بيئة صحية وعالم حضاري متقدم يُتطلع إليه من خلال رؤية المملكة 2030 وشعار إمارة منطقة مكة المكرمة ( كيف نكون قدوة ) .

