فكا احتجاز مواطن في فترة تسليمهما فكرمهما الحسن على جهودهما

المواطن – متعب النماصي -أبو عجرم

كرّم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، العقيد رياض عبدالرحمن الحسن، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه وبحضور مدير مركز الدفاع المدني بأبو عجرم الرئيس، رقباء بندر مليح الشمري، عددًا من أفراد مركز أبو عجرم وهما كل من العريف حمدان صعب الشمري، والعريف عطالله محمد الشمري لمشاركتهما زملائهما في مباشرة حادث الاحتجاز الذي وقع على طريق أبو عجرم – الأضارع، حيث إنهما كانا في فترة تسليمهما وعندما تم استدعاؤهما حضرا إلى موقع الحادث على الفور وبذلا مجهودًا في إخراج المحتجز في وقت قياسيّ.

كما تم تكريم الجندي، حمود عوض العنزي على مجهوداته مع زملائه في حادث الاحتجاز واتقانه لعمله، سائلا الله العلي القدير لهم التوفيق وبذل المزيد من النجاح.