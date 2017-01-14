فنان كوميدي سعودي يصدم جمهوره بـ” قبلة المعجبة”

المواطن – محمد صيام

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على مقطع فيديو يظهر فنانًا كوميديًا في موقفٍ لا يُحسد عليه، وذلك بعدما قبّلته إحدى المعجبات المغربيات بطريقةٍ مستفزة.

وتصدّر سريعًا وسم الفضيحة قائمة “التريند” في “تويتر” بمشاركة آلاف المغرّدين الذين اعتبروا الأمر إساءة للسعوديين، ولقيم المجتمع السعودي.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو سابقة للفنان وهو يحذّر الشباب من الوقوع في المحرّمات، وذلك قبل أن يقع في الفخ، لينطبق عليه القول “لا تنهِ عن شيءٍ وتأتي مثله”.

وقال المغرّد خالد عبد العزيز: “قديمًا، كانت له مقاطع ينهى ويسخر من أفعال السوء، واليوم، يفعل ما ينهى عنه، إنها ظاهرة الاستشراف شوّهت صورة الشاب السعودي”.