فيحان يطيح بمدير مدرسة ومعلم.. هذا ما حدث؟

المواطن – الطائف

عاد فيحان مجدداً إلى واجهة الأحداث بعد واقعة زيارته لإحدى مدارس الطائف، حيث تسببت تلك الزيارة في إثارة الرأي العام حينها، بسبب مخالفته لأنظمة التعليم التي لا تسمح بالتواصل مع الطلاب ودخول الفصول من أي شخص بدون تصريح.

وتسببت تلك الواقعة في الإطاحة بمدير المدرسة ومعلم بعد أن أحالت إدارة تعليم الطائف المعلم الذي سمح بدخول فيحان للفصل ومحاضرته للطلاب، بإحدى المدارس الثانوية، كما أعفت الإدارة مدير المدرسة من منصبه وحولته إلى وكيل في مدرسة أخرى.

وكان فيحان قد أثار اللغط وفجر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن خاطب الطلاب قائلاً لهم إنه كان يسرق الأموال من أبيه في صغره لشراء الكتب، ما اعتبره الكثيرون يتنافى مع سياسة ورسالة التعليم في المملكة، حتى وإن كان الهدف سامياً، مؤكدين أن الوسيلة تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق التي تسعى الوزارة لترسيخها في عقول ووجدان الطلاب.