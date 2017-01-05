فيحان ينفي إعفاء مدير مدرسة ومعلم بسببه

المواطن – سعد البحيري

نفى فيحان أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار المتداولة عن إعفاء مدير مدرسة ومعلم بالطائف على خلفية زيارته لها ودخوله أحد الفصول.

وقال فيحان في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “بخصوص الإعفاء والفصل كله كذب لا حد ينجرف وراء الأخبار الكاذبة ما فيه لا فصل ولا شي”.

وتسببت زيارة فيحان لإحدى مدارس الطائف في إثارة الرأي العام حينها، بسبب مخالفته لأنظمة التعليم التي لا تسمح بالتواصل مع الطلاب ودخول الفصول من أي شخص بدون تصريح.

وأحالت إدارة تعليم الطائف المعلم الذي سمح بدخول فيحان الفصل ومحاضرة طلاب في إحدى المدارس الثانوية، للعمل الإداري، فيما أعفت مدير المدرسة من منصبه وحولته إلى وكيل في مدرسة أخرى بحسب مصادر صحفية.