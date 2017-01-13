فيديو #البطل_جبران_عواجي و #ام_تريد_بنتها_بحضنها ضمن قائمة الأكثر مشاهدة

المواطن – الرياض

حلّ مقطع الفيديو الذي ظهر فيه البطل “جبران عواجي” وهو يتصدّى للإرهابيين في حي الياسمين ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وبالرغم من تعدّد مقاطع الفيديو التي تمّت مشاركتها عبر موقع (يوتيوب)، إلّا أن معظمها حظي بمشاهدات عالية اقتربت من مليون مشاهدة لكلٍ منها خلال الأيام الأولى من مشاركتها.

وكان البطل عواجي قد تصدّى لاثنين من الإرهابيين في حي الياسمين بالرياض، بالرغم من ارتدائهما أحزمة ناسفة في عمليةٍ لاقت الإشادة والاهتمام المحلي والعالمي.

واهتمّت وسائل الإعلام الأجنبية بمقطع الفيديو الذي صوّر البطل عواجي وهو يقاوم الإرهابيين، ويقضي عليهما واحدًا تلو الآخر.



كما حظي مقطع تعذيب الطفلة “دارين”، ذات الأربعة أشهر، من قبل والدها بنسبة مشاهدات عالية، بالرغم من مرور أيام قليلة على مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أم الطفلة المعنّفة قد أطلقت وسمًا عبر (تويتر)، فيما تداول بعضهم مقطع فيديو يظهر تعذيب الطفلة من قبل والدها في مشهدٍ تفاعل معه العديد، وتحرّكت على إثره الجهات المعنية، حيث تمّت إعادة الطفلة إلى والدتها السورية مساء اليوم، الجمعة.