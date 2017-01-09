فيديو.. القوات السعودية تفضح خدعة حوثية خبيثة على الحدود اليمنية

المواطن – نجران

نشرت قناة “العربية الحدث” اليوم، الأحد، مقطع فيديو يوضّح استهداف الحوثيين من القوات السعودية وطيران التحالف.

أظهرت المشاهد، التي تُذاع لأول مرة من الحدود اليمنية، حيل ⁧‫الحوثيين‬⁩ واستهدافهم من ⁧‫القوات السعودية‬⁩ والتحالف عبر القذائف التي تدك حصونهم التي يحتمون فيها، وتوضّح شجاعة الجنود في التعامل مع الانقلابيين والميليشيا الإرهابية.

وكشف المقطع الحيل المتعدّدة، ووسائل النقل المختلفة، وميليشيات الحوثي التي تحاول التخفّي وإخفاء ذخائرها التي سلبوها، حيث تنتهي بالكشف عنها مع القتل والتدمير من قبل القوة التي تمتلكها القوات السعودية.

وصوّرت كاميرا الحدث تحرّكات المعتدي، وكيف يحبطها المدافعون عن الحدود اليمنية، ليتم الكشف عن إحدى الحيل التي استخدمتها الميليشيات الحوثية مع حرس المخلوع صالح، حيث أخفوا سلاحًا بين الأشجار، ولكن سرعان ما انتهى الأمر به بتدميره عبر مدفعيات القوات السعودية.