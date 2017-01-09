فيديو .. شباب يضربون “عاملاً” بالعصي لتعديه على مواطن

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشبان يتجمهرون أمام أحد المحال الواقعة بالمول، قبل أن يشتبكوا مع شخص كان يقف أمام المحل، وتطور الأمر بعدها إلى شجار كبير تدخل فيه عدد من العاملين بالمحل.

وشهد الشجار اعتداءات عنيفة وضرباً بالعصي والمقاعد وتدخل عددٌ من رجال الأمن العاملين في المجمع، وتمكنوا من فض الشجار وتفريق الشباب الذين فرّوا هاربين.

وكشف الناشطون عن أن سبب المشاجرة يرجع إلى اعتداء عامل أجنبي على شاب سعودي بالضرب، ليقوم الأخير باستدعاء أصدقائه ومن ثم وقعت المشاجرة والمضاربة الجماعية داخل المحل.