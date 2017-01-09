فيديو صادم.. قائد حافلة ركاب يتصفح فيسبوك أثناء القيادة

فيديو صادم.. قائد حافلة ركاب يتصفح فيسبوك أثناء القيادة

2017/01/09
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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قائد حافلة فيس بوك


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