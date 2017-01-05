فيديو عمال النظافة في الصيدلية يطيح بمدير مركز صحي في #الاحساء

المواطن – شريف النشمي – الأحساء

أعفت صحة الشرقية مدير مركز صحي بمحافظة الأحساء بعد قيام عمال النظافة بمباشرة مهام الصيدلي في المركز، والذي تم توثيقه بمقطع فيديو متداول.

وقالت صحة الشرقية: إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عمال النظافة بمباشرة مهام الصيدلي في مركز صحي بمحافظة الأحساء، فقد تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات المقطع المتداول والتحقيق مع جميع الأطراف.

وأضافت أن اللجنة خلصت إلى إعفاء مدير المركز الصحي من مهامه، وإصدار عقوبة الحسم، ونقل الصيدلي من مقر وظيفته إلى مركز صحي آخر، ومحاسبة مقاول الصيانة والنظافة لمخالفته بنود العقد.

وتابعت أن “الصحة” في الأحساء إذ توضح ذلك فإنها تهيب لجميع العاملين بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بمهامهم، وإن وجد أي تقصير في خدمة المستفيدين، فلن تتهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.