فيديو مذهل: أفعى وفأر في صراع من أجل البقاء

المواطن – نت

رصد مقطع فيديو متداول صراعاً مذهلاً بين أفعى جرس سامة، وهي في لحظات هجوم على فرائسها في بيئتها الطبيعية.

وأتاح استخدام تقنيات جديدة في التصوير نافذة لرصد أداء الحيات الطبيعي خلال تنفيذ الهجمات القاتلة ضد فرائسها.

وفي المقطع المسجل بالأشعة تحت الحمراء، والذي نشر السبت، تبدو الأفعى الجرس، وهي تقفز لاصطياد فأر صغير من نوع الكنغر في صحراء نيو مكسيكو.

ونفذت الأفعى التي كانت ملتفّة في مخبئها هجومها على الفأر على نحو مفاجئ، ولكن الأخير استطاع المراوغة والهروب في آخر لحظة من اللدغة القاتلة ببراعة فائقة.

وجاء المشهد المذهل في دراسة جديدة سلطت الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في مساعدة العلماء على تفسير أداء المفترس والفريسة في صراع الحياة والموت من أجل البقاء.

ولتسجيل المشهد الذي لم يستغرق إلا لحظة أو لحظتين أثناء محاولة الحية افتراس الفأر، سجل الباحثون مقطع الفيديو بسرعة 500 إطار في الثانية، وأعادوا عرضه بخمسة في المئة فقط من سرعته الطبيعية.

والتقط الفيديو ليلاً، بعد أن تتبع الباحثون الحية بواسطة جهاز بث موجات مثبت بها، ووضعوا كاميراتهم بالقرب من الموقع الذي قبعت فيه الحية ملتفّة حول نفسها في كمين انتظاراً للضحية القادمة.

وفي ظل استخدام وحدات إضاءة بالأشعة تحت الحمراء، قبع الباحثون في انتظار الضحية، وعندما ظهر الفأر قرب الحية الكامنة شرعوا بتسجيل المقطع.

وخلال التجارب، سجل الباحثون 4 محاولات ناجحة لاصطياد الضحايا، و4 محاولات أخرى فاشلة.

واكتشف الباحثون أن الحية تهاجم بإيقاع أسرع من المتوقع، كما أن فأر الكنغر يمتلك طاقة تمكنه من القفز عالياً على ارتفاع كبير من وضع الثبات.

