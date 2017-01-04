فيديو مسرّب يكشف علاقة ترامب برجل أعمال عربي

المواطن – الرياض

كشف فيديو مسرّب من حفل ليلة رأس السنة، الذي أقامه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن حالةٍ من التناقض بين قناعات ترامب الشخصية المرتبطة بأعماله ومصالحه الاقتصادية، وسياسته وتصريحاته المُعلنة.

الفيديو الذي تم تسريبه تضمّن تصريحات ترامب بشأن رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، حيث قال ترامب بالحرف الواحد: “حسين وعائلته كلّهم من أجمل الأشخاص، لقد أتوا من دبي الليلة، وقد شاهدوا المكان وأُعجِبوا به”.

تصريحات ترامب جاءت خلال خطاب ألقاه أمام 800 شخص ليلة رأس السنة في قاعة الاحتفالات الخاصة التي بناها في فلوريدا، علمًا بأن كل من حضر الحفل دفع 525 دولارًا ثمن تذكرة الدخول، واستمر خطاب ترامب لمدة 10 عشر دقائق، حيث توجّه من خلاله بالتحية لعددٍ من الحضور بالاسم، وخصّ ترامب سجواني وعائلته بالتحية.

وممّا قاله ترامب في الفيديو المسرّب إنه يهتم بالأعضاء فقط الذين دفعوا، أما الضيوف فلا يهتم بهم.