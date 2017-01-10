فيديو وصور.. سائقو سطحات #الباحة يطالبون بـ”سعودة” المهنة

المواطن- عبد العزيز الشهري- الباحة

طالب عددٌ من سائقي “سطحات” نقل المركبات بالباحة الجهات المسؤولة بإيجاد موقف مناسب لهم، وذلك بعد أن استنزفت المخالفات المرورية دخلهم نتيجة توقّفهم بجوار الشارع العام لانتظار أرزاقهم، مطالبين بسعودة هذه المهنة التي نافستهم عليها العمالة وتركتهم بلا عمل.

التقت “المواطن” العديد منهم، بالرغم من المضايقات الأمنية الكبيرة لـ “المواطن” في أثناء وجودهم بالساحة المقابلة لمعهد التدريب المهني، حيث بيّن أحدهم: “يأتي الأجنبي مستأجرًا المركبة بثمنٍ بخس، وينقل عليها بأرخص الأسعار، ونحن نستأجر مركباتنا بإيجارٍ يصل لـ 2000 ريال شهريًا، فلا نجد مقدرةً للنقل بأسعارٍ منافسة لهم، ولا نعلم هل هذا العامل يعمل لحسابه أم لحساب مشغله؟ وبعضنا يعول أسرتين وثلاث، فنحن نطالب بسعودة هذا العمل لنستطيع العيش من خلاله، والصرف على أسرنا”.

وأضاف آخر: “نطالب بإيجاد موقع مناسب نتوقّف فيه، ويكون معروفًا وقريبًا من المدينة أسوة بباقي المناطق، فالمخالفات المرورية أرهقتنا، واستنزفت أرزاقنا إن توقّفنا قريبًا من الشارع العام بحجّة أن نتوقف قريبًا من الفحص الدوري الذي يبعد عشرات الكيلومترات، كما أن الموقع أصبح موقفًا لحافلات نقل الطالبات”.

وقال ثالث: “نناشد الأمير مشاري بن سعود بالتوجيه بموقعٍ مناسب، وسعودة هذه المهنة”.