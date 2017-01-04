فيديو وليد الفرّاج : لو قلت لرئيس الزمالك مساء الخير يقول هات 50 جنيهًا !

المواطن – الرياض

تهكم الإعلامي، وليد الفرّاج، على طلب رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الخاص بدفع نادي اتحاد جدة، مبلغ 40 مليون يورو لبيع اللاعب المعار للاتحاد محمود عبدالمنعم “الملقب كهربا، وهو ما يساوي 200 مليون ريال، ولو تم تقسيمها على 5 سنوات فترة العقد يصبح اللاعب يقف للاتحاد 40 مليون ريال، أي 4 ملايين في الشهر.

وقال في برنامجه “أكشن يا دوري”، على شاشة “إم بي سي”: “المستشار – مرتضى منصور – لو قلت له مساء الخير يقول هات 50 جنيهًا.. صديقنا أبو 200 مليون ريال، بالغ والله، يقولك بص بقى، السعوديين فلوسهم كتير، ننزل 150 وبالبركة”.

وتابع الفراج: “نحن نحترمك ونقدرك ما عاد فيه رز ولا سكر”.

