فيديو يُطيح بمدير مركز صحيّ بحفر الباطن

المواطن- نوف العايد- حفر الباطن

كشف المتحدث الإعلامي لصحة حفر الباطن عبدالعزيز العنزي لـ”المواطن” ما تم التوصل إليه بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلو مركز صحي بحفر الباطن من العاملين.

وقال: بناءً على ما تم تداوله تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات الرقابية والوقوف على حيثيات المقطع المتداول والتحقيق مع جميع الأطراف المتسببة بذلك، مبينًا: خلُصت اللجنة إلى إعفاء مدير المركز الصحيّ وتوجيهه لملاك عمله وإصدار عقوبات متفاوتة على بقية المتسببين.

وأضاف: إن مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن تهيب بجميع العاملين بأن يتحلوا بأخلاقيات المهنة والالتزام بساعات العمل وأن وجودنا هو خدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية ولا تهاون في إصدار العقوبات بحق المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المرضى.

وأكد أن مديرية الشؤون الصحية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق المرضى ضد أي مقصر ومتهاون.