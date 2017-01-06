“فيسبوك” يُجبر المستخدمين على إخطار الشركة عند تغيير أرقام هواتفهم

المواطن – نت

إذا قمت بتغيير رقم الهاتف الخاص بك، ولم تخبر فيسبوك بالرقم الجديد على الفور، فأنت بذلك تتعدى على بعض البنود الأساسية الخاصة بسياسة الشبكة الاجتماعية العملاقة، فينص “بيان الحقوق والمسؤوليات” على أن موقع فيسبوك لديه الصلاحية على إجبار مستخدميه بإخباره بأي تغير يحدث على أرقام هواتفهم خلال 48 ساعة، وهذا وفقاً لتقرير حديث نشره موقع “جارديان” البريطاني.

وهذا البند يأتي ضمن مجموعة من القواعد المقيدة التي يوافق عليها أي مستخدم عند بدء استخدام فيسبوك، ولكن لا يعرفها الكثيرون لأن الأغلب يوافق دون قراءة البنود كاملة، كما تشمل هذه البنود القواعد التي تجبر الناس على عدم استخدام أي معلومات وهمية أو أن يكون لديهم أكثر من حساب واحد.

جدير بالذكر أن تطبيق سناب شات أيضاً يطالب المستخدمين بإخباره عند تغير رقم هاتفهم، خلال 72 ساعة من أي تغيير، وهذا لأن شركات التكنولوجيا تنظر لأرقام الهواتف على أنها معلومات ذات قيمة كبيرة، وتساعد على تتبع الناس في جميع أنحاء شبكة الإنترنت، وهذا بدوره يجعل البيانات التي يتم جمعها أكثر قيمة.