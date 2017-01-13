فيس بوك تقرأ العقل البشري بتقنية جديدة “سرية”

المواطن - وكالات

يعمل أحد رواد “فيس بوك” في السر على مشروع جديد له علاقة بقراءة تفاعلات العقل البشري وإمكانية نقل هذه التفاعلات على هيئة اتصالات من شخص لآخر.

وظهرت عدّة طلبات توظيف من فيسبوك لها علاقة بعلم تصوير الأعصاب، والبيانات الكهربية، لبناء منصة اتصالات للمُستقبل.

وأوضحت تقارير أولية، أن هناك قسم للأبحاث السرية داخل فيسبوك قامت الشركة ببناؤه العام الماضي يعمل على تطوير تقنيات لها علاقة بالحوسبة والمخ، الأمر الذي يُشبه كثيرًا تقنيات قراءة العقل والتخاطر من أفلام الخيال العلمي. وبالرغم من رفض فيسبوك التعليق على الأخبار المتعلقة بطلبات التوظيف.