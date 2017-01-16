فيس بوك يكتسح تنزيلات “جوجل بلاي”

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد عن أن التطبيقات المملوكة لشركة فيس بوك هيمنت على المراكز الـ 4 الأولى للتطبيقات الأكثر تحميلًا من متجر جوجل بلاي (غير الألعاب)، وذلك خلال عام 2016 المنقضي.

وأوضح التقرير أنه، خلال الربع الأخير من 2016، وصلت مدخولات التطبيقات من جوجل بلاي إلى نحو 3.3 مليار دولار، حيث ارتفعت بمقدار 82% تقريبًا، مقارنةً بالفترة نفسها من 2015 التي حقّقت فيها التطبيقات 1.8 مليار دولار.

وقالت شركة الأبحاث SensorTower إنه، طبقًا لبياناتها، فتطبيق فيس بوك نفسه كان الأكثر تنزيلًا من متجر جوجل بلاي خلال 2016، ثم واتساب في المركز الثاني، وتطبيق ماسنجر في المركز الثالث، وأخيرًا انستاجرام.