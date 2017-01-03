فيصل بن خالد: قرية عسير بالجنادرية ستقدم عملًا نوعيًا مختلفًا هذا العام

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

ثمّن الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد -حفظهم الله-، ولوزير الحرس الوطني حرصهم وعملهم الدائم لتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل توفير بيئة آمنة وفعاليات متميزة لأبناء الوطن والمقيمين، وحرصهم على إنجاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.

وأكّد أن هذا الدعم يعد دليلًا على تفهّم القيادة الحكيمة لأهمية التفاصيل الدقيقة التي تهم أبناء الوطن من تاريخهم العريق والمشرّف، وحفظه، وتوثيقه، وإظهاره للعالم، وصولًا إلى الحاضر المميّز والعمل على المستقبل المشرق -بإذن الله-.

كما أكّد أن زوّار قرية عسير بالمهرجان، هذا العام، سيجدوا عملًا نوعيًا مختلفًا يعكس التاريخ المميّز لمنطقة عسير وتنوّعها الثقافي، وأصالتها، والفنون المختلفة لهذه المنطقة الضاربة في التاريخ، حيث حرصت اللجان المشكّلة على تطوير القرية منذ نهاية فعاليات المهرجان العام المنصرم حتى أول يوم من انطلاقته في نسخته لهذا العام، وذلك من أجل ضمان إثراء الزوّار وإطلاعهم على ما يريدون معرفته عن جميع أجزاء وطنهم.

فيما أشار إلى أن اللجنة قامت بتعديلات في القرية، حيث شملت المعرض الرئيسي والقصور الأثرية وساحات المطاعم، كما تم تنويع الفرق الشعبية المشاركة لتقدم كل الألوان الشعبية والفنون التراثية المعروفة في منطقة عسير “بادية، وحاضرة، وتهامة”، كما سيتم عرض العديد من المنتجات التي تميّز منطقة عسير، إضافة إلى وجود العديد من فرق العمل التي تقوم بأدوارٍ مختلفة من أجل ضمان استمتاع الزوّار، واستفادتهم مما يقدم في القرية.

ورحب أمير المنطقة بجميع الزوّار، واعدًا بأن تستمر اللجان في عملها من أجل بحث فرص التميّز، والتحسين المستمر، ورصد جميع ملاحظات وآراء الجمهور.

الجدير بالذكر أن قرية عسير من القرى التي تحظى بمعدلات زيارات عالية على مستوى الجنادرية، وسجلت أرقامًا قياسية خلال الأعوام الماضية لما تتمتع به من تنوّع وتميّز في العروض والألوان.