“فيصل” يُنير منزل علي حمدي في صامطة

المواطن – عمر عريبي – جازان

رزق الموظف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة، علي حمدي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته “فيصل” لينضم لأخته رتيل.

“المواطن” تبارك للزوجين، وتتمنى أن يكون المولود الجديد قُرة عين لهما.