في #بلجرشي .. صخب وموسيقى يقود للقبض على سكارى

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

قبضت شرطة بلجرشي أمس الأحد على تسعة آسيويين ( سُكارى ) ، فيما ضبطت بحوزتهم قرابة 10 ليترات من العرق المسكر.

وقال العقيد سعد صالح طراد الناطق الإعلامي لشرطة الباحة: “تمكن رجال البحث والتحري بشرطة محافظة بلجرشي وأثناء مباشرتهم لأعمالهم المعتادة في تمام الساعة الثالثة فجراً صباح يوم أمس الأحد من رصد أحد المواقع بالمحافظة تصدر منه أصوات صخب وموسيقى عالية وبالوصول للموقع تمت ملاحظة عدد ( ٩ ) وافدين من العمالة الآسيوية وهم بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم مادة العرق المسكر.

وأضاف: تم القبض عليهم وبحوزتهم خمس قوارير سعة كل منها ١.٧٥ لتر مملوءة بمادة العرق المسكر وعدد ثلاث قوارير أخرى بها كمية قليلة من نفس المادة.

هذا وقد اتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأمنية الأولية وتم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك لاستكمال ما تبقى من إجراءات.