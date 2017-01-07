قائد الشباب يتفوّق على ثنائي النصر والأهلي

المواطن ـ محمد سلام

تُوّج قائد نادي الشباب “اللاعب أحمد عطيف” كأفضل لاعب في الجولة الـ 15 من دوري جميل، وذلك بحسب التصويت الذي أجرته إذاعة “يو إف إم” الرياضية، وشارك في التصويت ما يقرب من 100 ألف مشجعًا.

حصل عطيف على نسبة 55% من أصوات الجماهير المشاركة، فيما جاء في المركز الثاني “حسن الراهب” مهاجم نادي النصر بنسبة 33%، وحل ثالثًا “علي عواجي” لاعب الأهلي بنسبة 12%.

كان عطيف قد قاد الشباب للفوز على الباطن 3 ـ 1 في الجولة الـ 15 من دوري جميل، حيث أحرز الهدف الأول، وتمكّن من صناعة الهدف الثاني لزميله عبد العزيز البيشي.