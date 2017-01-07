قائمة أكثر سلاسل اللا هزيمة في مباريات متتالية بالدوريات الأوروبية

المواطن ـ نت



تمكّن ريال مدريد -بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان- من معادلة سلسلة نظيره برشلونة مع المدرب الإسباني لويس إنريكي بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية لكلٍ منهما بالفوز على غرناطة بـ 5 أهداف دون رد في الدوري الإسباني.

يمتلك زيدان سلسلة انتصارات بدأت في موسم 2015-2016 و2016-2017، بينما كانت سلسلة إنريكي خلال الموسم الماضي.

وتعتبر سلسلة نادي ستيوا بوخارست الروماني، خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1989، هي الأطول في تاريخ القارة الأوروبية، وذلك لعدم خسارته في 106 مباراة متتالية.

في حين يمتلك ميلان أطول سلسلة من بين أندية الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى لعدم خسارته في 58 مباراة متتالية من عام 1991 حتى 1993.

فيما تضم قائمة أكثر سلاسل اللا هزيمة في مباريات متتالية الفرق التالية:

1- ستيوا بوخارست (1986-1989): 106 مباراة.

2- شريف تيراسبول (2006-2008): 63 مباراة.

3- سيلتك (1915-1917): 62 مباراة.

4- ليفاديا تالين (2008-2009): 61 مباراة.

5- يونيون سانت غيللواز (1933-1935): 60 مباراة.

6- شيراك (1993-1995).

7- بيونيك (2002-2004): 59 مباراة.

8- أولمبياكوس (1972-19974): 58 مباراة.

9- آي سي ميلان (1991-1993): 58 مباراة.

10- سكونتو (1993-1996): 58 مباراة.