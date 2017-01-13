قانوني لـ”المواطن”: هذه العقوبات تنتظر مزوّر أوراق زواجه

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

أثارت التصريحات التي أدلت بها والدة الطفلة المعنفة “دارين”، والبالغة 4 أشهر والتي تعرضت للعنف من قبل والداها بمنطقة مكة المكرمة، ردود فعل كبيرة ومطالبات واسعة للجهات المعنية بإنصاف المقيمة السورية مما تعرضت له من عنف على مدى أربع سنوات مضت هي عمر زواجها.

“المواطن” عرضت تداعيات القضية على المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب الزهراني الذي قال: إن قيام الزوج بتزويج نفسه من مقيمة نظامية بالمملكة بأوراق مزورة وكذلك تعنيفها هي والطفلة يستوجب نظر القضاء، فهو الفيصل بإثبات صحة ما تدعيه من عدمه.

وأضاف أنه بوجه عام فإن السعودي الذي يتزوج بعقد عرفي من أجنبية دون تصريح صادر من وزارة الداخلية يكون عرضة للعقوبة التعزيرية من القضاء، فضلاً عن خسارته لوظيفته إذا كانت ممن يمنع معها بتاتاً الزواج من أجنبيه إلى جانب عدم اعتراف القضاء بالزواج، أما المرأة الأجنبية فهي أيضاً تكون تحت طائلة المساءلة وقد يتم ترحيلها جراء ذلك متى ثبت موافقتها على الارتباط دون اشتراط أخذ الموافقة الرسمية للزواج من أجنبية.

وقال الزهراني: إن إجراءات الزواج من أجنبيه عديدة أهمها الحصول على ترخيص نظامي من وزارة الداخلية، وأن يتم عقد النكاح عبر مأذون شرعي وتتم مصادقته من القنصلية والمحكمة، ومن بين ضوابط زواج السعودي من أجنبية أن يكون لديه دخل لا يقل عن 3000 ريال شهرياً، وأن يوفر السكن المناسب، وألا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 65 سنة، وأن لا يقل عمر الزوجة عن 25 سنة ولا يزيد الفارق بينهما في العمر عن 30 عاماً، ويمكن قبول الرجل إذا بلغ 25 عاماً إذا كانت لديه إعاقة أو عيب تعذر معه زواج السعوديات منه.

وعن عقوبة قيام الزواج بتزوير الأوراق التي قام بتقديمها للمقيمة بحجة استخراج التصريح من الجهات المعنية حسبما أوضحت أم الطفلة المعنفة، قال: إن عقوبة التزوير متى ثبتت أركانها المادية والمعنوية تخضع العقوبة فيها بحسب النظام لمصدر التوقيع أو الختم الذي تم تقليده وفي مثل الحالات التي يكون فيها التزوير لوظيفة عامه قد تصل العقوبة لسجن من سنة لسبع سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال.

وأردف أنه إذا كانت المرأة لم تعرف بأمر التزوير فهذا قد يعفيها من أي عقوبة.