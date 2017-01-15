قبايل_اليمن_تنتفض_ضد_الحوثي.. اقترب السقوط والتطهير

المواطن - عبد الرحمن دياب

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج #قبايل_اليمن_تنتفض_ضد_الحوثي، وذلك بعد انشقاقات ضربت الحوثي وعبد الله صالح، ليقترب يوم السقوط الأعظم لهم، وبداية تطهير اليمن من الميليشيا.

وغرد خالد الدخيل: “هذا المؤمل والمنتظر يمن العروبة لن يرضى ان يكون بلد المجوس والروافض الصفويه”.

وقال أبو محمد :”الحوثي دمر البلاد ودمر العباد لعنة الله عليهم اللهم انتقم منهم اللهم اخسف بهم الارض ومن عاونهم”.

أما مها فكتبت: “مجتمع اليمن قبلي وهم قوة لايستهان بها لطردالحوثي وصالح واعوانهما فهم قوة لايستهان بها لتحريراليمن “.

ومن جانبه، غرد عيسى الزهراني: “القبيلة اليمنية لها مكانتها وقوتها فباتحاد القبائل وانتفاضتها سيسقط المتآمرون وأصحاب المصالح وستتطهر اليمن”.

وشددت ميملل على أن: “اليمن عربية مسلمه و مُحال ان تكون يوما فارسيه وثنيه “.

و غرد وش الوش بـأن: “السعودية تعرف طبيعة الشعب اليمني وكانت على يقين بأن الشعب اليمني سيكتشف خداع عفاش والحوثي لليمنيين طوال السنين”.

وأكد علاء أن: “أتمنى من اهل اليمن العقلاء الانتفاض ضد الحوثي وتطهيراليمن بأسرع وقت اهل اليمن الطيبين يحق لهم العيش بكرامه”.

وعبد الله الزهراني قال: “اتمنى ان تستمر انتفاضتهم فقد استباح الحوثي والمخلوع دماء ابنائهم تحت راية الجهاد والحقيقة هم ينفذون رغبة ايران””.

وقال السيد: “بحمدالله بدأت القبائل بمعرفة غريمهم الصحيح. وقبل يومين انشق احد اكبر مشائخ البيضاء وبدأ بمعركته مع الحوثين”.

وقدم أبو زياد التحية بقوله: “أن تصل مُتأخرآ خيرٌ من الا تصِل أبدا بارك الله في الشُرفاء أبناء العرب الأحرار بتكاتفهم سوف يُنقذون بلدهم”.

وكشف حسين بن هادي: “إنضمام مسؤول القوة الصاروخيه لمليشيا الحوثي بجبهة نهم شرق صنعاء إلى وحدات القوات المسلحة للجيش الوطني.”.