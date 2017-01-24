قبول خريجي الاتصالات في كلية المدربين لمرحلة البكالوريوس

المواطن – الرياض

كشف الدكتور صالح بن ناصر العندس، عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، عن قبول خريجي الكلية من قسم الاتصالات لمرحلة البكالوريوس في كلية المدربين التقنيين بالرياض الفصل المقبل.

جاء ذلك بعد لقائه عميد كلية المدربين التقنيين التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور محمد سالم الزهراني، اليوم، في مكتبه بمقر كلية الاتصالات بالرياض.

وأكد الدكتور العندس أن التعاون بين الكليتين مطلب ضروري جداً مرحباً بالدكتور محمد الزهراني، وشكره على تعاونه وتواصله مع الكلية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الزهراني أن معظم متدربي كلية المدربين التقنيين هم من خريجي الكليات التابعة للمؤسسة، معبراً عن تطلعه لبناء شراكة قوية مع كلية الاتصالات والمعلومات لما يعود بالفائدة على الطرفين من جانب وعلى الوطن عموما من خلال الاستفادة من التجارب القائمة لديها وكذلك من تجارب كلية لنكون الدولية.

ولفت أن العمل على تطوير وتحديث الخطة الدراسية العلمية لكلية المدربين التقنين، مشيراً أن ” الهم واحد ومشترك” وهو المتدرب الخريج من كلية الاتصالات والمعلومات وكيف يمكن تهيئته وتوصيله إلى كلية المدربين التقنيين، بحيث يستطيع إذا تخرج بشهادة البكالوريوس في الهندسة يجد فرصة عمل مناسبة.

وأكد الدكتور الزهراني أن كلية المدربين التقنيين تقوم وبصفة مستمرة بتحديث مقرراتها وتخصصاتها بما يتوافق مع سوق العمل السعودي ومعتمدة من الهيئات العالمية الأكاديمية مشيراً إلى أنه يتم قبول من تنطبق عليهم الشروط من خريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات ومعهد الإدارة وكلية الجبيل الصناعية وكلية ينبع الصناعية والدبلوم الجامعي أو ما يعادل الدبلوم.

وأضاف أنه لا تزال إجراءات القبول جارية للفصل الدراسي المقبل، علماً بأنه تقدم للكلية ما يزيد عن 1000 متدرب خلال الأيام القليلة الماضية وجار استكمال طلباتهم للالتحاق بالكلية، فيما يتم القبول في من المجالات التالية: تقنية الإنتاج‏ وتقنية المحركات وإلكترونيات وقوى كهربائية والميكاترونيك وهندسة نظم المعلومات وهندسة الاتصالات والشبكات.