المواطن – وكالات
أعلنت السلطات التركية عن وجود قتلى عرب ضمن ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف ملهى في مدينة إسطنبول، ليلة أمس.
وقالت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا إن ضحايا من السعودية، والمغرب، ولبنان، وليبيا سقطوا في هجوم إسطنبول الذي أدّى إلى مقتل 39 شخصًا، وإصابة أكثر من 60 آخرين.
وأطلق المهاجم النار، في حدود الساعة 1:15 صباحًا (22:30 بتوقيت جرينتش)، على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي، وذلك قبل أن يفتح النار بشكلٍ عشوائي في الداخل.
فيما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن هناك 15 أو 16 أجنبيًا بين القتلى، ولكن تم التعرّف على هوية 21 جثة فقط حتى الآن، وأضاف أن هناك 69 شخصًا في المستشفى بينهم 4 في حالةٍ خطيرة.