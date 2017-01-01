المواطن – وكالات

أعلنت السلطات التركية عن وجود قتلى عرب ضمن ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف ملهى في مدينة إسطنبول، ليلة أمس.

وقالت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا إن ضحايا من السعودية، والمغرب، ولبنان، وليبيا سقطوا في هجوم إسطنبول الذي أدّى إلى مقتل 39 شخصًا، وإصابة أكثر من 60 آخرين.