قرار إدارة النصر يُصلح أخطاء الماضي!

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتمديد عقد مدرب الفريق زوران ماميتش لموسم آخر، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها المدرب الكرواتي خلال الفترة الماضية.

هذا القرار بلا شك سيكون له تأثير إيجابي على الفريق النصراوي، وسيساهم في زيادة الاستقرار الفني للعالمي خلال الفترة المقبلة، ويتضح أن إدارة النادي تداركت الأخطاء التي وقعت فيها من قبل بكثرة تغيير الأجهزة الفنية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أداء الفريق، وخروجه من الموسم الماضي خالي الوفاض من البطولات.

وبالنظر إلى أرقام المدرب زوران مع النصر، نجد أنه لعب 19 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل مرتان، وخسر 3 مواجهات، سجل خط هجومه 35 هدفاً، واستقبلت شباكه 11 هدفاً، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 9 مباريات، وسدد النصر على المنافسين 158 مرة، وتم التسديد على مرماه 55 مرة.