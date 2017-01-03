قفزة كبيرة لديون الدول العربيّة في 2016

المواطن – وكالات

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن أن حجم الديون الخارجية للدول العربية سجّل قفزةً كبيرةً عام 2016، ليصل لأكثر من ضعفي حجم الديون ذاتها عام 2000.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار عام 2000، إلى نحو 923.4 مليار دولار في العام المنصرم.

وأوضح التقرير أن الزيادة كانت نتيجة إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظرًا للارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.

فيما توقعت المؤسسة في تقريرها تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من تريليون و61 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار في العام الجاري، بسبب سحب دول خليجية من احتياطاتها لتمويل العجز.