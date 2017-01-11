“قلب الأسد” مطلوب في دوري جميل!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مُطّلعة عن أن نجم الأهلي المصري، اللاعب الدولي “أحمد فتحي”، دخل ضمن اهتمامات إدارة نادي أهلي جدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

“أحمد فتحي” المُلقّب بـ”قلب الأسد” لروحه العالية، وتفانيه، وإخلاصه في الملعب، وضعته الإدارة الأهلاوية كأحد الخيارات الهامة للتعاقد معه في حالة فشل انضمام محترف نادي القادسية، الدولي العراقي “سعد عبد رب الأمير”، وذلك في ظل المطالب المالية المرتفعة لإدارة القادسية من أجل التخلّي عن اللاعب، كذلك، فإن لاعب نادي التعاون، المحترف البرازيلي “ساندرو مانويل”، هو اسم مطروح بقوة ليرتدي القميص الأهلاوي إذا ما تعثّر استقطاب الدولي العراقي.

والجدير بالذكر أن الأهلي قرّر رحيل اللاعب “لويز كارلوس”، خلال ميركاتو الشتاء الجاري، وذلك بعد فشل اللاعب في تقديم أوراق اعتماده خلال الفترة الماضية، وتبحث إدارة النادي عن محترفٍ بديل يسد النقص في مركز لاعب الوسط المدافع.