قلد “البطريق” حتى لا تنزلق على الجليد

المواطن – وكالات

وجّه أطباء ألمان نصائح للمواطنين، اليوم الأربعاء، بالسير مثل طائر البطريق، لتفادي الانزلاق على الأرصفة في ظل توقعات الأرصاد بأن تصل درجات الحرارة إلى التجمد في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر الموقع الإلكتروني للجمعية الألمانية لجراحي العظام والحوادث، أن السير مثل الطيور المائية يتضمن الميل بالجذع إلى الأمام حتى يصبح مركز الثقل على الساق الأمامية.

وعندما يسير البشر بشكل طبيعي، يتوزع وزن الجسم بشكل متساوٍ تقريبًا على الساقين وهو الأمر الذي يقول الجراحون: إنه يزيد خطر فقدان التوازن والوقوع على الأرض الزلقة.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في برلين يوم السبت إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر.