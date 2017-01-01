قوات الأسد تخرق الهدنة وتقصف الأطفال قرب حلب

المواطن – نت

خرقت قوات نظام بشار الأسد، وقف إطلاق النار من جديد بعد قرار مجلس الأمن، حيث قتل طفلان بقصف مدفعي شنته قوات الأسد واستهدف مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة قرب حلب.

وجاء القصف المتعمد من النظام السوري بعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول في مفاوضات لحل النزاع في هذا البلد، دون أن يصادق على تفاصيل الخطة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن “طفلين قتلا في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في مناطق المعرضة في ريف حلب الغربي”.