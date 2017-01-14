قوات النخبة في حضرموت تُحبط عملية ‏انتحارية قبل تنفيذها بساعات

المواطن – وكالات

أحبطت قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية ‏الثانية بحضرموت اليوم، تنفيذ عملية ‏انتحارية كان يخطط لتنفيذها تنظيم القاعدة ‏الإرهابي .

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح ‏نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدة ‏خاصة من قوات النخبة ألقت القبض على أحد ‏عناصر القاعدة في الشحر بعد أن نصبت كمينًا ‏محكمًا له .

وأكد المصدر أن القوات ضبطت العنصر قبل ‏ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات ‏الأخيرة لتفجير نفسه بحزام ناسف في إحدى ‏نقاط التفتيش وضبطت معه كافة أداوت الجريمة ‏من بينهما كاميرا تصوير .

وأوضح أن الوحدة الخاصة في قوات ‏النخبة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة ‏لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عامًا ‏وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط ‏العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة .. مشيرة ‏إلى أن الانتحاري، اعترف في جلسات التحقيق ‏بمشاركته في العمليات القتالية إلى جانب ‏عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في الضبة أثناء ‏عملية تحرير المكلا وظل متخفيًا عن الأنظار ‏ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار .