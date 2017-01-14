قوات النخبة في حضرموت تُحبط عملية ‏انتحارية قبل تنفيذها بساعات

المواطن – وكالات
أحبطت قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بحضرموت اليوم، تنفيذ عملية انتحارية كان يخطط لتنفيذها تنظيم القاعدة الإرهابي .
وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدة خاصة من قوات النخبة ألقت القبض على أحد عناصر القاعدة في الشحر بعد أن نصبت كمينًا محكمًا له .
وأكد المصدر أن القوات ضبطت العنصر قبل ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات الأخيرة لتفجير نفسه بحزام ناسف في إحدى نقاط التفتيش وضبطت معه كافة أداوت الجريمة من بينهما كاميرا تصوير .
وأوضح أن الوحدة الخاصة في قوات النخبة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عامًا وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة .. مشيرة إلى أن الانتحاري، اعترف في جلسات التحقيق بمشاركته في العمليات القتالية إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في الضبة أثناء عملية تحرير المكلا وظل متخفيًا عن الأنظار ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار .