قياس وهيئة المهندسين يناقشون جاهزية اختبار المهندسين 2017

المواطن - الرياض

عقد المركز الوطني للقياس والهيئة السعودية للمهندسين اجتماع مشروع اختبار المهندسين 2017م، وذلك برئاسة الأمير فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود، صباح اليوم، الثلاثاء.

وناقش الاجتماع، بحضور مسؤولي قياس وهيئة المهندسين، جاهزية اختبار الهندسة المعمارية، وسير العمل فيه، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق اختبارات المهندسين في دول الخليج، مع تنسيق الجهود الإعلامية والتوعوية عن الاختبار.



وفي نهاية الاجتماع، كرّم “كمال عبد الله آل حمد” الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي “فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود” على الجهود المبذولة في المركز الوطني للقياس.