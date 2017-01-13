كارثة قد تحدث للمسافرين جوا في لبنان بسبب “الطيور”

المواطن - وكالات

تزداد أعداد الطيور، خصوصاً النورس، بشكل تصاعدي منذ بدء العمل في مطمر للنفايات “الكوستا برافا” المحاذي لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والوحيد في البلاد.

ويعتبر الأمر خطر فعليا على حركة الطائرات، خاصة وأن الاختصاصيين يؤكدون أن هذا النوع من الطيور يصل عرضه عند فتح جناحيه إلى نحو 120 سنتيمتراً، ويحلّق بشكل أفقي، بمعنى أنه لا يغيّر وجهته في حال صادف طائرة، ما يؤدي إلى اصطدامه بها أو دخوله إلى محرّكها.

ورفض اللبنانيون ما وصفوه بـ”تلكأ” المسؤولين، وسط ردود فعل سلبية على الإجراءات المتبعة من الحكومة، الخاصة بزيادة عدد الأجهزة التي تصدر أصواتاً لإبعاد الطيور عن مطار بيروت، حيث اعتبروا أنها “أسلوب بدائي” تعتاده طيور النورس.