كارثة مروّعة قد تحدث في العراق.. مليون ونصف سوف يموتون!

المواطن – وكالات

قال المحلّل الأمريكي “ديكستر فيلكنز”، عقب زيارته لسد الموصل في العراق، والاطّلاع على تقارير المسؤولين والفنيّين والمهندسين، إن هناك نتائج كارثية ستقع في حال انهيار سد الموصل.

وصرّح قائلًا: “الوضع هناك أشبه بالجنون، فلدينا سد بطول ميلين، وبارتفاع 400 قدم، وخلفه 11 مليار متر مكعّب من الماء، هو أشبه ببحيرةٍ ضخمة، وإذا انهار السد، والمخاوف من وقوع ذلك مرتفعة، فإن ما سيحدث هو تسونامي هائل على مسافة 100 ميل، حيث سيغرق كل شيء في طريقه”.

وبحسب “سي إن إن”، أضاف فيلكنز: “الموصل، وهي مدينة يسكنها 2 مليون شخص، ستغمر تحت 80 قدمًا (نحو 24 مترًا) من المياه خلال ساعة، وهذا يعني أنه لا يوجد وقت لإخلاء السكان، وسيمحي (التسونامي) كل شيء قبل ذلك، وسيصل إلى بغداد خلال 3 أيام، وستكون العاصمة تحت 4 أمتار من المياه على أقل تقدير، وذلك منسوب سيغرق أغلب المباني في هذه المدينة التي تأوي 6 مليون شخصًا”.

كما لفت إلى أن: “المطار الدولي سيغمر بالمياه، وعليه، لن تتمكن الطائرات التي تحمل المساعدات من الهبوط، وعندما قاموا بمحاكاة مثل هذا الحدث على الكمبيوتر، كانت النتائج صادمة، وكان هناك بين مليون إلى مليون ونصف من الأشخاص سيموتون في الفيضان”.