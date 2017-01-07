المواطن – الرياض
شكرت هيئة كبار العلماء مساء اليوم، السبت، رجال الأمن على جهودهم في الحفاظ على أمن المملكة.
وكتب الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “حفظ الله رجال الأمن، وجزاهم خيرًا.. سعيهم مشكور، وجهادهم -بإذن الله- مبرور.. قمع الله الإرهابيين، وردّ كيدهم في نحورهم”.
كبار العلماء مشيدةً بالأمن: سعيهم مشكور وجهادهم مبرور
كبار العلماء مشيدةً بالأمن: سعيهم مشكور وجهادهم مبرور
2017/01/07الساعة 9:34 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض
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